Kidnappet 14-åring ble truet med kniv

Den 14 år gamle gutten ble truet med kniv og en våpenlignende gjenstand, sier politiadvokat Kjell Are Strøm i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Han har vært redd. Han har det nå etter forholdene bra, men er preget. Dette var en dramatisk hendelse, sier Strøm.

De to mennene rettet også trusler mot ham om hva som skulle skje hvis han forsøkte å flykte. Gutten har også forklart at de tidvis kjørte veldig fort.

Den ene er siktet for frihetsberøvelse og grovt ran. Han skal ha stjålet bilen med 14-åringen i og deretter kjørt til den medsiktedes leilighet og hentet ham.

Mennene har sagt i avhør at de var ruspåvirket og har erkjent å ha våpen og våpenlignende gjenstander i bilen. De har ikke sagt noe om hvorfor de stjal bilen eller hvorfor de ikke slapp ut 14-åringen.

Truet flere

Den hovedsiktede skal ha stjålet bilen i 12-tiden tirsdag. Nær fem timer senere, klokken 16.45, ble mennene stanset og pågrepet av politiet.

I mellomtiden forsøkte de å stjele minst to andre biler ved å true sjåførene med våpen, har mennene forklart i avhørt. Dette skal ha skjedd i Bærum, ifølge politiadvokaten.

Begge er varetektsfengslet i fire uker med brev, besøks- og medieforbud. Siktelsen mot de to kan bli utvidet.

Den hovedsiktede har erkjent straffskyld både for bortføringen og for grovt ran, sier forvareren hans, Anders Green, til VG.

– Han er veldig lei seg og skamfull for det han har påført fornærmede, og han er forberedt på å samarbeide og ta ansvar, sier Green.

Siktet i annen sak

Mannen er også siktet i en annen sak og var allerede etterlyst av politiet da bilkapringen fant sted tirsdag. Lørdag skal han ha truet en kvinne til å kjøre til en minibank for å ta ut penger. Kvinnen klarte å komme seg unna og varslet politiet.

Den andre mannen er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse og har tatt betenkningstid.

Mennene er i 30-årene og fra Drammens-området. De ble stanset av politiet i Tranby i Buskerud klokken 16.45 tirsdag med den 14 år gamle gutten i bilen.

Guttens foresatte meldte ham savnet i 12-tiden tirsdag. Han hadde ventet i bilen mens en av de foresatte var inne i en butikk. Da den foresatte kom ut igjen, var bilen og gutten borte.

Skadd under pågripelse

Politiet lette med store styrker etter bilen tirsdag, men visste ikke hvor den befant seg før rundt en halvtime før pågripelsen.

I 16-tiden fikk de melding om at bilen vært på en bensinstasjon i Stabekk og at de hadde kjørt uten å betale. Politiet kjørte etter, og bilen ble til slutt stanset og mennene pågrepet på Tranby i Lier.

De to ble fremstilt for fengsling torsdag. En av de siktede hadde da blåmerker og store sår i ansiktet, ifølge Dagbladet. Skadene ble påført under pågripelsen, sier Strøm til NTB.

– Politiet fikk tips om at det kunne være våpen i bilen, og det var nødvendig med en rask og kontant pågripelse. De ene siktede havnet i bakken og ble dessverre påført skader under pågripelsen. Han har vært innlagt på sykehus og har fått behandling, sier Strøm.

Politiet jobber nå med å kartlegge bilturen og undersøker blant annet om de har vært i kontakt med flere personer eller truet flere.

