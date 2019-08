Undersøkelse: Studenter drikker så mye at det rammer studiene

innenriks

Så mange som tre av fire opplyser at de har venner som har vært borte fra jobb eller skole grunnet alkoholbruk dagen før.

Samtidig sier én av ti at de har vært bekymret over at eget alkoholforbruk skal gå utover jobb eller studier, og én av fem at de har ventet en ekstra dag før de kunne jobbe eller studere effektivt etter de har drukket.

– Må settes på kartet

– Denne undersøkelsen viser at mange studenter fortsatt sliter med en alkoholkultur preget av drikkepress og at de drikker så mye alkohol at det går utover studier og jobb dagen etterpå. Det er noe vi må sette på kartet for å kunne gjøre noe med, sier Elisabeth Hunter, fungerende administrerende direktør i Vinmonopolet.

Hun understreker at studenter flest har gode alkoholvaner.

– Likevel blir vi bekymret over funnene i undersøkelsen. Jeg tror mange studenter bør være bevisst og jobbe med holdningene som gjør at mange dropper jobb og skole på grunn av alkohol, sier Hunter.

Nyte uten å bli så full

Direktøren sier at studenter selvsagt fortsatt kommer til å drikke alkohol.

– Det er mange gode måter å nyte det på uten å bli så full. Det burde ikke være normalt blant studenter å bli overstadig beruset når man for eksempel deltar på en student-quiz en onsdagskveld, sier Hunter.

Vinmonopolet ønsker i forbindelse med studiestarten å komme i dialog med studenter om drikkevaner.

– Våre butikker på studiestedene vil ha en egen brosjyre rettet mot studenter, hvor vi kommer med råd om hvordan man forholder seg til alkohol. Vi håper også at studentene vil snakke med våre ansatte hvis de lurer på noe om alkohol, sier den administrerende direktøren.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar/Norsk Gallup webpanel. Den omfatter personer i alderen 18–35 år som skal studere, er underveis i studiene eller er nettopp ferdig. Antall respondenter er 328.

