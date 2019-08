G-Sport legges ned

innenriks

Det bekrefter Gresvik-konsernet overfor Dagens Næringsliv.

Konsernet har brukt et gigantbeløp på å bygge opp kjedene, men velger likevel å inngå et tettere samarbeid med Intersport.

– Dette handler ikke om hvilket merke vi har på døren. Det handler om at vi gjennom Intersport vil sørge for at vi har den aller beste tilgangen til de ledende merkene, noe som blir stadig mer krevende, sier sjef Lars Kristian Lindberg i Gresvik-konsernet.

Gresvik har hatt flere parallelle kjeder i en årrekke. I dag har konsernet totalt 201 butikker. 101 Intersport-butikker, 16 Sporthuset Outlet og 84 G-sport eller G-Max-butikker.

I fjor hadde Gresvik Retail Group et underskudd på 600 millioner kroner inkludert omorganiseringskostnader på 248 millioner.

