Norge sier nei til Frankrike: Vil ikke ta imot personer reddet i Middelhavet

Det er franske myndigheter som har spurt om Norge kan ta imot menneskene som er om bord på to redningsskip i Middelhavet.

– De har spurt om vi kan ta imot migranter fra «Open Arms» og «Ocean Viking». Det har vi sagt nei til, sier justisminister Jøran Kallmyr til NRK.

Han sier bakgrunnen er at grunnleggende mekanismer for å forhindre at folk setter ut på sjøen ikke er på plass.

– Dette gjelder for eksempel silings-system, sånn at vi raskt kan sende tilbake dem som ikke skal ha opphold i Europa, tilbake til Afrika. Før det er på plass, ønsker ikke vi å delta i en fordeling, sier justisministeren.

Frankrike og fem andre EU-land har tilbudt seg å ta imot migrantene fra «Open Arms», og behandle asylsøknadene.

Norske «Ocean Viking» leies av Leger Uten Grenser og en fransk organisasjon. Om bord er det 356 migranter. Skipet, som tirsdag kveld ligger like vest for Malta, har ennå ikke noe sted de kan sette i land migrantene.

