Vei ved rasområde i Nordland åpnet

Sju personer er evakuert i Beisfjord-området i Narvik og to i Ballangen. Det gikk flere jordras mandag kveld og natt til tirsdag.

Ingen personer eller hus og bebyggelse ble tatt i skredene og geologer har klarert området.

Klokken 19 tirsdag kveld ble Beisfjordveien åpnet for trafikk etter å ha vært stengt siden mandag kveld på grunn av ras, opplyser Jan Lind i Statens vegvesen

– Nå er veibanen spylt og veien er klar. Det gjenstår en god del etterarbeid, men det tar vi etter hvert, sier han til Fremover.

Ifølge Lind er fartsgrensen på veien satt ned til 50 kilometer i timen. Han råder folk til å kjøre forsiktig på grunn av småskader i veidekket etter raset. Det har også gått et ras over Ofotbanen ved Rombak stasjon i Narvik. Ofotbanen er stengt for trafikk mellom Rombak – Katterat, ifølge Bane Nor.

Politiet meldte om raset i Beisfjord klokka 23.12 mandag kveld etter flere innringninger. Beisfjordveien går langs fjorden, inn fra E6.

Også i Ballangen, knapt fem mil sørvest for Beisfjord, har det gått flere ras. Et av dem har gått over en kommunal vei som går langs Storvatnet. Dette raset er ifølge politiet halvannet meter høyt og om lagt 40 meter bredt.

Mens noen personer evakuerte seg selv ut av området inn til Beisfjord, ble blant andre to personer, en hund og en kanin evakuert med båt til Narvik. Politiet hadde tre båter som jobbet med å lokalisere hvor raset hadde gått.

– Mørke og svært store nedbørsmengder vanskeliggjør dette, opplyser politiet.

