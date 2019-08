Venstres stortingsgruppe i hastemøte om bompenger

innenriks

Partileder Trine Skei Grande har trommet stortingsrepresentantene sammen til møte i Oslo sentrum, ifølge TV 2.

Klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen bekrefter at det er innkalt til partimøte, men er svært ordknapp om agendaen.

– Nå er vi midt i en valgkamp, så da skal vi diskutere det som er inn mot valgkampen, hva vi skal gjøre der, og helheten omkring det. Jeg tror alle skjønner hva det innebærer, sier Elvestuen til NTB i forkant av møtet.

Avbrøt tur til Island

Statsminister Erna Solberg (H) avbrøt tirsdag en tur til Island og dro hjem til Norge en dag tidligere enn planlagt for å prøve å løse den fastlåste bompengestriden i regjeringen.

– Jeg forventer at vi snarest, helst i dag, får på plass en løsning som reduserer bompengebelastningen for bilistene, slik at vi også kan få bruke tid på å snakke om andre saker som er viktige for folk, som skole, eldreomsorg og eiendomsskatt. Vi kan ikke ha en uavklart situasjon på dette lenger, det går bare ikke, sier Roy Steffensen i Frps stortingsgruppe til VG.

Fra Venstres side er budskapet at det fins en «konstruktiv vilje» i partiet til å finne løsninger, men at alle fire partier må være enige.

Mener klima er viktigst

Elvestuen mener for sin del at det blir feil å snakke om en bompengekrise.

– Vi har ikke en bompengekrise. Det vi har, er en klimakrise, sier klima- og miljøministeren.

– Det er klimastreikerne og ungdommen som er det store opprøret, både her og internasjonalt. Det er der det største engasjementet og det største alvoret ligger. Og vår hovedoppgave er å møte dette med konkret politikk som får ned utslippene, sier han.

