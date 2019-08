Mann siktet for drap i Bergen i juni

innenriks

Mannen ble pågrepet onsdag.

– Mannen er registrert i politiets registre fra før, men er ikke det vi omtaler som en kjenning av politiet, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge under en pressekonferanse torsdag.

Det er ingenting som tyder på at det er en relasjon mellom den drepte og den siktede.

Går ut med navnet

Den drepte er 43 år gamle Ronny Nygård, opplyser Knutsen-Berge. Politiet går ut med navnet i samråd med familien og ber om tips i saken.

43-åringen ble funnet død ved en parkeringsplass utenfor Rema 1000 i Åsane i Bergen 1. juni.

Politiet gikk først ut 7. juni og ba om tips etter funnet av Nygård. De opplyste da at det ikke var mistanke om at noe straffbart hadde skjedd, men gjennom etterforskning i sommer har saken stilt seg i et annet lys, ifølge politiadvokaten.

Den siktede mannen var først innkalt som vitne i saken, men ble i juni siktet for uriktig forklaring.

Mannen ble avhørt onsdag, og avhørene fortsetter utover dagen torsdag. Han vil bli vurdert fremstilt for fengsling fredag.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at det er flere involverte i saken, ifølge Knutsen-Berge.

Ber passasjerer melde seg

Ronny Nygård tok en nattbuss fra Bergen sentrum til Åsane om natten 1. juni. Han ankom Åsane rundt klokken 3 på natten, og politiet ber passasjerer fra bussen eller personer som var ved bussholdeplassen, om å melde seg.

De ønsker spesielt å komme i kontakt med en ungdomsgjeng som skal ha vært på bussen. Knutsen-Berge understreker at ungdommene ikke er mistenkt for noe i saken, de har kun status som vitner.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Einar Råen, til Dagbladet.

Han har avgitt forklaring og ønsker å samarbeide med politiet. Når det gjelder selve hendelsen, har han ikke kjennskap til den, sier Råen.