Påstått prisjuks i XXL skal granskes

Torsdag var XXL i møter hos Forbrukertilsynet for å diskutere saken, som ble avslørt av E24 i forrige uke. I etterkant av møtet varsler både sportskjeden og tilsynet at saken skal granskes.

XXL har hyret inn advokatfirmaet DLA Piper.

– De vil få tilgang til alt vi har av materiale, og de vil få tilgang til våre ansatte for intervjuer på alle nivåer. Hvis vi har den typen aktiviteter i vårt selskap, da ønsker vi å få vite dette og få en slutt på det, sier styreleder og storeier Øivind Tidemandsen i XXL til E24.

Også Forbrukertilsynet skal gjøre en egen gransking, noe som begrunnes slik:

– XXL vil nok gå bredere ut, men vi har mer spesifikke behov. Det er ikke sikkert undersøkelsene XXL gjennomfører, dekker de behovene vi har som tilsynsmyndighet, sier direktør Elisabeth Haugseth i Forbrukertilsynet.

Jukset XXL anklages for, går ut på at ansatte selv har kjøpt en vare for så å ta retur på den rett etterpå. Så om man slår opp produktet i XXLs datasystem, virker det som om butikken har solgt flere varer enn den faktisk har. Slik har kjeden sørget for at den kan reklamere med førpriser på varene som kanskje ikke er reelle.

