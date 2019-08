Mann klamret seg til stein nedenfor Vøringsfossen

innenriks

– Mannen var sammen med et følge som gikk langs en turløype i dalen like under fossen. Han falt ned i elva og ble deretter ført nærmere 30 meter ned før han klarte å komme seg opp på en stein i elva, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Den 25 år gamle var ved bevissthet, men på grunn av høy vannføring i elva og kraftig strøm, så hadde han ingen mulighet til å komme seg til land alene.

Klokken 18.31 opplyser politiet på Twitter at mannen har blitt brakt i trygghet på land. Nødetatene kom til stedet, og han ble sendt til Voss sykehus for sjekk.

Ifølge politiet skal han ha sklidd på en stein og vært under vannet flere ganger før han klarte å klamre seg til en stein i elva. Han fikk til slutt hjelp av to andre personer og klarte å komme seg i sikkerhet.

Ulykken skjedde et godt stykke inn i Måbødalen i Eidfjord kommune i Hardanger.

