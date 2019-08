Politiet undersøker båtbranner i Hordaland

innenriks

Politiet meldte om brannene ved Kobbavik i Fitjar like før klokka 2 natt til mandag. Første melding gikk ut på at det skulle brenne i en fritidsbåt i Kråkevegen i Fitjar. Klokka 2.42 opplyser politiet at det brenner i fire båter og at de er helt overtent.

– Det er per nå uklart hva årsaken til brann(ene) kan være. Det kan ikke utelukkes at brannen kan være påsatt, og derfor er en politihund også kalt ut for å søke etter eventuelle spor, skriver politiet.

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt sier det er måten flammene kan ha spredt seg mellom båtene på som har ført til at politiet undersøker brannene nærmere.

– Det blåser også på stedet, så brannen kan ha spredt seg med vinden, men vi undersøker dette, sier han til NTB.

Politiet har ingen opplysninger om at det skal befunnet seg personer i båtene som har tatt fyr.

(©NTB)