Svakere for SAS – tar nye sparegrep

Selskapet fikk et resultat før skatt på nesten 1,5 milliarder svenske kroner i tredje kvartal, som går fra mai til juli.

SAS hadde et rekordhøyt antall passasjerer i de viktige sommermånedene. Samtidig har høye drivstoffkostnader, svak valuta og pilotstreiken påvirket resultatet, som var om lag en halv milliard kroner svakere enn i samme periode i fjor.

Spareplan

Konsernsjef Richard Gustafson beskriver resultatet som skuffende. Selskapet er i ferd med å rulle ut nye innsparingsinitiativ.

– Selv om inntektsøkningen er oppmuntrende, så krever rådende makroøkonomiske utfordringer en forbedret effektivitet for å sikre konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet, skriver Gustafson i resultatmeldingen.

Omsetningen økte noe i perioden til 13.552 millioner svenske kroner, opp fra 13.146 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Konsernsjefen beskriver en vellykket tilpasning til sesongen, men at situasjonen likevel er krevende.

Mer selvbetjening

Målet om å spare 900 millioner kroner for 2019 står fast, men kostnadene minsker ikke i den grad selskapet ønsker. Gustafson varsler derfor ytterligere spareinitiativ etter 2020.

Oppgradering av flåten til en ren Airbus-flåte skal på sikt gi forbedret effektivitet, skriver E24. Selskapet vil også kutte kostnader ved å øke innsats for digitalisering, både for bedre hjelpemidler for de ansatte og mer selvbetjening for kundene. I tillegg innføres ny organisering fra oktober.

Pilotstreiken i vår varte to dager inn i tredje kvartal. Resultatet før skatt ble påvirket negativt av streiken med 185 millioner kroner, ifølge selskapet.

