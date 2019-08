Hagen-saken: Politiet mener skoavtrykk peker mot en gjerningsmann

innenriks

På en pressekonferanse i Lillestrøm onsdag, viste politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt fram en sko av samme merke, bilder av avtrykket og bilder av to sko fra samme produsent og med samme såle.

– Dette avtrykket er det eneste der vi så langt ikke har klart å identifisere en eier eller bruker. Avtrykket er funnet på et sted som tilsier at det tilhører en gjerningsperson, sa Brøske og la senere til at flere av disse avtrykkene er funnet inne i familiens hus i Sloraveien i Lørenskog.

Avtrykket er avsatt på et sted som politiet betegner som svært interessant.

– Dette er svært relevant for handlingen vi etterforsker. Avtrykket er fra det sentrale åstedet. Det er flere avtrykk fra samme skosåle. Det virker som om skoen er lite brukt, sa Brøske.

Han understreket at selv om politiet snakker om én gjerningsperson, utelukker de ikke at flere personer er involvert.

Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor, men politiet gikk først ut med informasjon om saken 9. januar i år. Siden da har etterforskningen pågått for fullt.

Ikke livstegn

Politiinspektøren kunne videre opplyse at det ikke har vært ny kontakt med den angivelige gjerningspersonen eller -personene siden kontakten 8. juli. Siste livstegn etter Hagen fortsatt er 31. oktober 2018.

– Politiet har tatt henvendelser som har kommet, på alvor, og vi merket oss at det ble opplyst at Hagen er i live. Det er påfallende at kontakten på nytt har opphørt, og at det ikke har vært noen ny henvendelse etter 8. juli, sa han.

Han sier at de nå anslår at det er usannsynlig at det vil bli fremmet et livsbevis.

– Med andre ord opprettholder vi vurderingen om at hun mest sannsynlig ikke er i live, sier Brøske.

Etterlyser skokjøpere

Avtrykket i størrelse 45 ble før sommeren sendt til en rekke utenlandske politimyndigheter for hjelp til identifisering. Kort tid etter fikk norsk politi svar på Tyskland.

– Det er en fritidssko av merke Sprox. Denne selges både i Norge og utlandet. I Norge er skoen solgt i butikkjeden Sparkjøp i to ulike modeller. Begge har det samme skosålemønsteret som er avsatt og sikret på åstedet.

Politiet ber om at personer som har kjøpt denne skoen i Norge i størrelse 44, 45 eller 46 i perioden august 2016 til mai 2019, og har betalt kontant, tar kontakt. Den ble også solgt på postordre.

Det er solgt i underkant av 1.500 skopar av denne typen i perioden politiet oppgir. 300 av dem er kjøpt kontant.

– Vi har oversikt over dem som har betalt med kort. Vi ber dem ta kontakt med politiet, sa Brøske.

Sparkjøp på Lørenskog

Politiinspektøren sier til NTB at det er interessant å finne ut hvilke skokjøp som har vært gjort på Sparkjøp i Lørenskog. Det er cirka en kilometers gange mellom forretningen og åstedet.

– Vi har hatt et utstrakt samarbeid med både skoprodusenten og Sparkjøp. Begge må berømmes for samarbeidet. Vi kan ikke utelukke at skoene er kjøpt inn til dette formålet. Fra andre saker er vi kjent med at den typen ting blir gjort, sier han.

Politiet fikk identifisert skoavtrykket fra sine tyske kolleger allerede i mai.

– Vi valgte da å fortsette arbeidet i en periode. Så har vi vært gjennom sommeren og kommet til at det nå er det rette tidspunktet for å gå ut med denne informasjonen. Vi mener at vi er der i etterforskningen at dette passer bra. Vi har mange interessante prosjekter som skal kjøres gjennom høsten. Vi mener at flere av disse er relevante og kan bidra til en oppklaring av saken, sier politiinspektør Tommy Brøske.