Uvær i vest – husbrann trolig startet av lyn

innenriks

Varselet berører hovedsakelig Nord-Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnfjord, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

– Svært kraftige regnbyger. Fare for overvann og vannplaning, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred. Fare for stengte veier. Statens vegvesen anbefaler trafikanter å vurdere om de kan utsette reisen til uværet er over, lyder beskjeden.

På Sotra begynte det onsdag å brenne i en enebolig, trolig etter et lynnedslag. Beboerne var ikke hjemme, men huset ble helt overtent, opplyser Vest politidistrikt.

– Jeg satt på kontoret da det kom to voldsomme lynnedslag, sier Jan Erik Nygaard til Bergens Tidende.

– Det eksploderte utenfor huset og bakken ristet. Nå er hele taket brent opp, fortsetter Nygaard, som har kontor rett ved stedet.

Nest høyeste nivå

I Hordaland har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt farevarselet for jord- og flomskred til oransje nivå, det nest høyeste, mens de har sendt gult farevarsel for Sogn og Fjordane og de nordligste delene av Rogaland.

Meteorologisk institutt advarer samtidig om svært kraftige regnbyger for Sogn og Sunnfjord, Hordaland og nordlige Rogaland. Det kan lokalt komme 40–60 millimeter nedbør på tre timer.

Det er også meldt gul fare for flom på Vestlandet som følge av den ventede nedbøren. Varslene gjelder for onsdag og torsdag.

Lengre reisetid

– Mange reiser vil kunne ta lenger tid. Overvann og fare for vannplaning skaper vanskelige kjøreforhold. Noen områder kan miste veiforbindelsen, kanskje i flere dager, skriver Meteorologisk institutt i farevarselet.

De skriver videre at bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Det er også meldt om kraftige regnbyger for Agder, Telemark, Vestfold og Østfold for onsdag knyttet til jordskredfaren i Hordaland.

Høy skredfare

NVE hevet onsdag ettermiddag farenivået til oransje for rasutsatte Veslemannen i Romsdal. Det er ventet at nedbørsmengdene som er varslet, vil øke bevegelsene i fjellpartiet.

Åndalsnes Avis skrev søndag ettermiddag om et større skred fra Veslemannen. Vakthavende geolog Line Kristensen i NVE sa til avisa at bevegelsene i fjellet har økt i helgen.

Raset var relativt stort, men betydelig mindre enn flere andre tidligere i sommer.

Siden høsten 2014 har beboere under fjellet Mannen i Rauma blitt evakuert hele 15 ganger. Det rasfarlige partiet Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein.

(©NTB)