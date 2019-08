Hus evakuert på grunn av flom i Kvam

innenriks

Store vannmengder har preget Vestlandet også natt til torsdag. Først måtte hovedveien E 16 mellom Bergen og Voss stenges ved Bolstad på grunn av ras. Siden måtte også omkjøringsveien på fylkesvei 314 stenges ved Bergsdalen på grunn av ras utløst av regnværet.

– Slik det er nå, er det ingen fare for liv eller noe slikt, men det er litt vanskelig å ta seg fra Bergen til Voss ettersom flere veier er stengt. Politiet har beredskap på begge sider, men det rammer jo andre, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB.

Evakuerte seg selv

Det er varslet store nedbørsmengder over Vestlandet natt til torsdag og på dagtid torsdag. Klokka 2.40 melde brannvesenet i Hordaland om at et hus i Kvam var evakuert som følge av store mengder vann som kom drivende gjennom veibanen og bebyggelsen. Politiet og representanter for kommunen rykket ut til området.

– Beboerne evakuerte seg selv da det begynte å renne vann gjennom huset. Brannvesenet er på stedet og bistår, sier Sætre.

I Hordaland har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt farevarselet for jord- og flomskred til oransje nivå, det nest høyeste, mens de har sendt gult farevarsel for Sogn og Fjordane og de nordligste delene av Rogaland.

Mye nedbør

Meteorologisk institutt advarte onsdag kveld om svært kraftige regnbyger for Sogn og Sunnfjord, Hordaland og nordlige Rogaland. Varselet gikk ut på at det lokalt kunne komme 40-60 millimeter nedbør på tre timer.

– Det har kommet mye vann i områdene rundt Bolstad og Nordheimsund, men det skal ha gitt seg nå, sa operasjonsleder Sætre ved 3.20-tiden.

Det er også meldt gul fare for flom på Vestlandet som følge av den ventede nedbøren onsdag og torsdag.

Da uværet kom inn over kysten onsdag, begynte det å brenne i en enebolig på Sotra, trolig etter et lynnedslag. Beboerne var ikke hjemme, men huset ble helt overtent.

(©NTB)