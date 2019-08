Dale håper Nord-Jærens rushtidsavgift kan skrotes over jul

innenriks

– Fra vår side har vi tenkt å legge til rette for at dette skal kunne skje så tidlig som mulig. Det betyr 1/1, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han understreker at forutsetningen er lokalpolitisk vilje.

– Hvis de lokalt bestemmer seg for det, skal det ikke stå på vilje fra regjeringen, legger ministeren til.

Fredag la fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og ordførerne Christine Sagen Helgø (H, Stavanger), Stanley Wirak (Ap, Sandnes), Ole Ueland (H, Sola) og Kristine Enger (Ap, Randaberg) fram enigheten om å skrote rushtidsavgiften og innføre halv takst for elbiler, melder Rogalands Avis.

Det var imidlertid uklart når avgiften kan bli fjernet.

50 millioner

Det er de fire regjeringspartienes ferske overenskomst i bompengesaken som nå har åpnet en mulighet for å løse opp i en fastlåst situasjon omkring bompengeinnbetalinger på Nord-Jæren.

Dale understreker at regjeringen nå har lovt penger slik at staten på sett og vis «kjøper ut» rushtidsavgiften. Samtidig må takstvedtakene som Stortinget har gjort for Jæren, gjøres om, påpeker han.

– Når det gjelder rushtidsavgiften, mener jeg det er mulig å håndtere dette før jul, sier statsråden.

I avtalen mellom regjeringspartiene heter det at «regjeringen ønsker å inngå en avtale på Nord-Jæren og er derfor innstilt på å øke det statlige bidraget med inntil 50 millioner kroner per år i avtaleperioden, dersom det lokalt er ønske om å inngå en avtale uten rushtidsavgift og dette lar seg realisere innenfor nullvekstmålet».

8.000 i året

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) fra Rogaland hadde håpet avgiften ville bli fjernet umiddelbart.

– Den utgjør cirka 8.000 kroner i året for en bilist og gjør et solid innhogg i familiebudsjettene, sier han til NTB.

– Siden styringsgruppen sier de formelt vil vente på vedtak fra Stortinget, får vi levere på det så fort Stortinget er samlet, slik at vi kan fjerne denne avgiften så fort som mulig, sier han.

Solveig Ege Tengesdal ga fredag beskjed om at politikerne nå vil starte forhandlinger også om de punktene som ikke handler om rushtid og elbiler. Hun understreker ifølge Rogalands Avis samtidig at det er en forutsetning at målet om nullvekst i biltrafikken på Nord-Jæren står fast.

Målet nå er å ha klar en konkret avtale før styringsgruppens neste møte 2. oktober.

Hærverk og bråk

Det var bråk allerede før innkrevingen startet ved de 38 nye bomstasjonene på Nord-Jæren 1. oktober i fjor. Fem stasjoner ble utsatt for hærverk rett før de skulle åpnes, og en ukes tid senere ble det gjort nok et forsøk på å ødelegge en bomstasjon.

– Det er få plasser det har vært mer bråk om bompenger enn på Jæren. Våre representanter der borte har stått på barrikadene for å få vekk rushtidsavgiften. Jeg er veldig glad for å kunne komme dem i møte, i tillegg til at vi kommer bilistene i møte, sier Dale.

Lokalt har motstanden mot bompengeinnkrevingen vært stor og resultert i at det politiske partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har vokst kraftig.

I årets valgkamp har FNB blitt et nasjonalt fenomen som ifølge meningsmålinger har kapret mange velgere også i flere andre kommuner, blant annet Bergen.

