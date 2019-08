Harald T. Nesvik (Frp) blir fiskeri- og sjømatminister

innenriks

Harald T. Nesvik, som styrer Næringsdepartementets fiskerisaker, betegnes i dag som fiskeriminister.

Fiskeri- og sjømatministerens ansvar omfatter blant annet fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og fiskevelferd og rammebetingelser for sjømathandel.

– Fra dag én har jeg understreket at jeg ikke bare er fiskeriminister, men også sjømatminister. Jeg er glad for at tittelen nå er offisiell, fordi den gjenspeiler at sjømatnæringen er mer enn fiskeri, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Nesvik ble utnevnt til statsråd i august 2018.

Norge eksporterer sjømat til 150 land. I 2018 eksporterte Norge sjømat for 99 milliarder kroner. Det tilsvarer 37 millioner måltider hver dag, hele året.

