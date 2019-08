Ungdom oppfordres til å ta hodelussjekken

innenriks

Hodelus har lenge vært ansett for å være et problem først og fremst blant yngre barn, men de siste årene har stadig flere tenåringer og voksne opplevd å bli smittet, ifølge Anne Louise Leikfoss, leder for organisasjonen Lusfri Norge.

Mange tenåringer synes det er flaut å få lus, og de vil helst ikke si det til noen. Men det er de rett og slett nødt til å gjøre, mener Leikfoss.

– Én ting er sikkert: Man er aldri alene om å ha lus! Man må ha hatt hårkontakt med noen. Hvis man ikke sier noe, risikerer man bare at lusen smittes videre. Kanskje får man den tilbake igjen selv, sier hun til NTB.

Kan oppleves unaturlig

Foreldre som har barn i barnehagen eller småskolen, er mer vant til å si fra. Men når barna blir eldre, har ikke foreldrene den samme kontakten med skolen eller andre foreldre. Det oppleves kanskje unaturlig for mange å fortelle i nærmiljøet at man har hatt hodelus hjemme.

Leikfoss kjenner til eksempler på ungdommer som er smittet av hodelus flere ganger, fordi smitten fikk sirkulere i vennegjengen uten at noen sa fra.

– Vi oppfordrer derfor spesielt ungdomsskoler til å engasjere seg i kampen mot hodelusa, sier Leikfoss til NTB.

Oppfordringen kommer i forbindelse med den nasjonale hodelussjekken, som finner sted denne helgen. Målet er at smitten kan minimeres hvis så mange som mulig sjekker seg samtidig.

Selfier og gode klemmer

Tenåringer kan faktisk særlig være utsatt for å bli smittet av hodelus, påpeker Leikvoll.

Veldig mange tenåringsjenter har langt hår, og det er lettere for lusa å gripe fast i. Det er også blitt mer vanlig blant ungdommer å gi hverandre en god klem.

Leikfoss påpeker at hodelus bare trenger et kort sekund eller to for å forflytte seg fra et hode til et annet.

– Mange lener seg inntil hverandre for å ta bilde for sosiale medier, andre sitter med hodene tett sammen over iPaden eller når man spiller dataspill, sier hun.

– Husk på dette: Hvis du får lus, er du smittet av noen i ditt nærmiljø. Og du har mest sannsynlig rukket å spre det videre, understreker Leikfoss.

Koordinert lusekamp

Folkehelseinstituttet minner om at det ikke nytter å bekjempe hodelusa alene, og derfor er det innført koordinerte sjekkedager to ganger i året. Det anslås at til enhver tid har 1–2 prosent av norske barn hodelus.

– Hvis alle sjekker og behandler seg for lus på samme tidspunkt, vil det redusere hodelusbestanden over tid, sier forsker Bjørn Arne Rukke i avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet.

Han understreker at hele familien bør sjekkes. Folkehelseinstituttet anbefaler at man kjemmer med lusekam minst én gang i måneden. Om hodelus oppdages, bør man sette i gang behandling med det samme.

