Dårlig vær skaper utfordringer for undersøkelser av helikopterulykken i Alta

innenriks

Det er meldt dårlig vær utover mandag, som kan begrense framdriften, opplyste Statens havarikommisjon under en pressekonferanse sammen med politiet mandag.

– Vi bruker helikopter opp dit, og det avhenger av sikten, sier Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.

Politiet får bistand fra Kripos, som er på ulykkesstedet. Også helikopterprodusenten og Sivilforsvaret bidrar.

– Vi jobber iherdig og bredt for å samle informasjon for å danne et bilde av hva som har skjedd, sier lensmann Øyvind Lorentzen i Alta.

Til sammen seks personer døde i helikopterulykken, som skjedde lørdag kveld i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta.

(©NTB)