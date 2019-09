Ap og Høyre stuper på måling

innenriks

På valgmålingen, som ble gjennomført av Norstat for NRK og Aftenposten uken etter regjeringens bompengeforlik, får Arbeiderpartiet 22,3 prosent, mens Høyre får 18,4.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran sier at målinger svinger mye.

– Men nå er det bare en ting som gjelder, og det er resultatet på valgdagen. Vi driver intens valgkamp, og vi ser at det er store lokale variasjoner. Mye tyder på at valget ikke blir en toppnotering for Ap, men vi jobber intenst for at vi fortsatt skal være ordførerpartiet etter valget, sier han til Aftenposten.

Ap har i dag mer enn 200 ordførere.

FNB faller

Hvis denne målingen hadde vært valgresultatet, ville det innebære Høyres dårligste kommunevalg under Ernas Solbergs ledelse.

– Dette er én måling for kommunevalget, og det er andre målinger som viser høyere nivåer, sier hun til Aftenposten.

MDG øyner med sine 10 prosent et politisk jordskjelv i Norge.

– Hvis valgresultatet begynner å ligne 10 prosent, har vi skapt et jordskjelv i Norge, og da kan vi faktisk utrette utrolig mye for klimaet og naturen, sier nasjonal talsperson Une Bastholm til NRK.

Øyner jordskjelv

Senterpartiet og Venstre bykser også fram på målingen med en økning på drøyt 3 prosentpoeng, mens Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) faller fra 4,8 til 1,3 prosent.

Partienes oppslutning i prosent (med endring fra juni i parentes): Ap 22,3 (-5,0), 18,4 (-4,6), Sp 15,2 (+3,0), MDG 10,0 (+3,0), Frp 7,3 (+0,5), SV 6,4 (+0,3), Venstre 5,4 (+3,1), KrF 4,6 (+0,3), Rødt 4,3 (+0,5) FNB 1,3 (-2,4) Andre 4,8 (+1,3)

