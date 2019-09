NVE: Tror spiret på Veslemannen har rast ut

innenriks

Det har gått en mengde større og mindre skred fra fjellpartiet, og NVE-geolog Lars Harald Blikra beskriver det som at store deler av fjellpartiet nå har rast ut. Han sier til NRK at bevegelsene har kommet opp i hele ti meter i timen det siste døgnet.

Geolog Einar Anda mener at det er selve spiret som har rast, det som har vært med på å holde oppe Veslemannen, men sier at det er for tidlig å konstatere om hele Veslemannen har rast ut.

Største siden 2014

– Det er nok frontpartiet, det som vi kaller for spiret, som har rast ut. Pluss en del til. Det har vært en stabiliserende faktor så langt, sier vakthavende geolog Einar Anda til NTB.

– Det er et ganske stort skred vi snakker om, det største siden vi begynte overvåkingen høsten 2014, fortsetter han.

Hvor stort skredet er, må det nærmere analyser og målinger til for å kunne fastslå.

– Hvor stort det totale volumet på raset er, må vi nesten vente til dagslyset kommer før vi kan si noe om. Da kan vi få observere situasjonen nærmere.

Anda forteller at massene akselererte kraftig rett før det kraftige skredet ved 21-tiden. Geolog Lars Harald Blikra anslår overfor NRK at det kan ha rast ut mellom 50.000 og 100.000 kubikkmeter med masse.

– Lettet

– Det er flere personer som har grunn til å føle seg lettet. Det er ufattelig aktivitet, sier ordfører Lars Olav Hustad i Rauma til VG.

Han håper nå at dette betyr slutten på fem krevende år for kommunen og innbyggerne.

– Dette er først og fremst en stor dag for dem som endelig skal få fred, sier han og er glad for at dette kan bety slutten på de mange evakueringene.

– Utrolig lykkelige

– Det her har vært så ufattelig mye jobb. For dem som har blitt evakuert så mange ganger; nå skal de endelig få slippe å se på værmeldinga før de skal ut og bare gå en tur. Jeg har stått her i fem år og glant på det forbaskede fjellet som aldri kom ned. Det å stå her nå er stort. At dette skulle komme nå er helt ufattelig, sier han.

Gunn Walstad Sogge har blitt evakuert hele 16 ganger fra boligen sin, og sier til NRK at de nå har danset seiersdans.

– Vi er helt utrolig lykkelige. Jeg hører at det fremdeles raser godt, men nå har vi et stort håp om å kunne få være hjemme i fred, sier hun.

Langvarig

Det ustabile fjellpartiet Veslemannen har aldri beveget seg så raskt som det siste døgnet, og fram til NVE-geologenes kveldsrapport klokken 18 torsdag kveld var det registrert 39 skredhendelser i løpet av det siste døgnet. Fram til 21-tiden torsdag kveld hadde det gått minst ti skred.

Farenivået for fjellpartiet har vært rødt siden fredag 30. august. Nedbør er årsaken til at bevegelsene har økt i dagene etter.

Siden 2009 har fjellet blitt overvåket kontinuerlig i et forsøk på å forutsi når det kom til å rase. Høsten 2014 ble beboerne på nedsiden av fjellet evakuert for første gang, noe som har gjentatt seg en rekke ganger i de påfølgende årene. Geologene har fryktet at det store raset skulle gå, men hver gang har aktiviteten i det ustabile fjellpartiet roet seg.

Det har vært en rekke små og noe større steinsprang ved Mannen opp gjennom årene. I 2017 ble det gjort forsøk fra NVEs side på å provosere fram et ras ved å pumpe vann inn i fjellet. Forsøket var resultatløst.

I tillegg til at flere husstander har vært truet av de bevegelige steinmassene, har også Raumabanen og europavei 136 gjennom dalen vært utsatt.