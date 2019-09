Innbyggerne i Rauma våknet til et fjellparti uten Spiret

innenriks

– Vi ser det at Spiret og en stor del av Veslemannen gikk ut i går kveld. Det er fremdeles noe bevegelser og masser igjen i fjellpartiet, men det er naturlig etter et sånt skred, sier vakthavende geolog Gudrun Majala i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til NTB.

I flere år har det 50 meter høye Spiret holdt det rasfarlige fjellpartiet på plass.

Fredag starter geologer arbeidet med å kartlegge omfanget av raset. Det vil bli tatt i bruk webkamera for å se hvor mye masse som har rast ut. De vil også bli gjennomført en droneflying.

Geologene som skal befare stedet, kommer fra Trondheim. Det vil derfor ta litt tid før de er på plass fredag.

Olje- og energiministeren på besøk

Klokken 14 vil det bli holdt et pressemøte der NVEs seksjonssjef, Lars Harald Blikra, og ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H), orienterer om situasjonen. Politiet vil også være til stede.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil også besøke Rauma fredag i forbindelse med torsdagens skred. Freiberg vil møte ordfører Hustad, representanter fra NVE og lokale beredskapsmyndigheter.

Farenivået for fjellpartiet er fremdeles rødt, opplyser Majala. Dermed får ikke beboere flytte hjem enn så lenge.

– Det vil bli gjort fortløpende vurderinger av farenivået, sier Majala.

Slo ut på jordskjelvmålere

Forskningsinstituttet NORSARs seismiske stasjoner registrerte signaler fra det største raset torsdag kveld.

Signaler ble registrert på alle stasjonene i Hedmark, og raset tilsvarte en jordskjelvstyrke på 1,6. Stasjonene ligger fra 200 til 280 kilometer fra rasområdet.

Signaler ble også registrert på flere NORSAR stasjoner på Østlandet, rundt Oslo/Kongsberg-området.

Flere ras

Torsdag gikk det en rekke større og mindre skred fra fjellpartiet, før det kraftigste skredet gikk ved 21-tiden.

Bare fra klokken 23 torsdag kveld til klokken 4.45 tidlig fredag morgen ble det registrert hele 24 ras, ifølge en rapport fra Sivilforsvaret.

Farenivået for fjellpartiet har vært rødt siden fredag 30. august. Nedbør er årsaken til at bevegelsene har økt i dagene etter. Siden 2009 har fjellet blitt overvåket kontinuerlig i et forsøk på å forutsi når det kom til å rase.

