Mann i 20-årene pågrepet for terrorforbund

innenriks

Mannen er norsk statsborger, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Han erkjenner ikke straffskyld, han er overrasket og kjenner seg ikke igjen i siktelsen sier hans forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen til NRK.

Forsvareren kan ikke gi noen detaljer om hvorfor hans klient har havnet i denne situasjonen. Alle dokumenter i saken er klausulert.

Terrorforbund innebærer at flere samarbeider om å planlegge eller forberede terrorhandlinger og har en strafferamme på ti års fengsel.

Politiadvokat Bjørn Thune i PST opplyste til pressen da han ankom tinghuset at de ville be om at fengslingsmøtet klokken 13 fredag gikk for lukkede dører, en begjæring retten tok til følge.

– Det er snakk om et alvorlig straffbart forhold, og basert på straffebudet må det være flere involverte. Etterforskningen er i en innledende fase, og det gjenstår fortsatt gjennomgang av beslag og avhør av vitner. Detaljer fra saken vil kunne påvirke vitneforklaringer, som kan skade etterforskningen vesentlig, skriver Oslo tingrett i sin kjennelse om lukkede dører, ifølge Dagbladet.

