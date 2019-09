VG: Intern politirapport avslører svekket beredskap

innenriks

Årsaken er at Nesodden kommune har for få innbyggere til at politiet prioriterer å sende ressurser bort fra tettbygde strøk der det erfaringsmessig er flere oppdrag, ifølge VG.

Rapporten på over 40 sider, som er skrevet av en arbeidsgruppe i Øst politidistrikt bestående av politifolk fra ulike nivåer, tegner et dystert bilde av hverdagen i landets nest største politidistrikt:

Antallet oppdrag som ikke har blitt håndtert, er doblet etter at distriktet gikk over til én operasjonssentral. I tillegg kommer det fram at en rekke politifolk har «liten tro» på at de klarer å håndtere to store samtidige hendelser.

Ikke kjent med rapporten

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) hevder at rapporten ikke ble delt med ham da han besøkte politiet på Ski for tre uker siden.

– Jeg er ikke kjent med denne rapporten, og informasjonen som fremgår i saken til VG. Denne rapporten ble heller ikke nevnt under mitt besøk til Øst politidistrikt 20. august, verken av politiledelsen eller av fagforeningene, uttaler Kallmyr til VG.

Det står i kontrast til det politiet sier. På Facebook skriver Politiets Fellesforbund Øst at deres leder Espen Orud fortalte justisministeren om rapporten 20. august og oppfordret Kallmyr til å be om innsyn da rapporten var stemplet fortrolig.

Torsdag kveld sier justisministeren til avisa at han ikke betviler det Orud sier.

– Det foreligger mange ulike rapporter om politiet. Jeg har ingen grunn til å betvile Orud i det han sier, men jeg kan likevel ikke si at jeg har oppfattet at det foreligger en slik rapport som henvist til i VG om beredskapen i Nesodden kommune. Etter hva jeg forstår er rapporten stemplet fortrolig, og at det kan nok forklare eventuelle misforståelser i kommunikasjonen, sier Kallmyr.

Etterlyser tiltak

Lederen Lene Vågslid (Ap) i justiskomiteen mener Kallmyr må iverksette tiltak.

– For det første burde justisministeren visst om denne situasjonen. Jeg er ganske forundret over hvor vanskelig det er for Frps justisministere å ta det Politiets Fellesforbund sier på alvor, sier Vågslid, sier hun til VG.

– Han må snu alt han kan for å få til strakstiltak. Det er lenge å vente til budsjettet i 2020 for de på Nesodden som nå ikke kan forvente at politiet kommer innen rimelig tid. Så må han redegjøre for Stortinget om bemanningen i politiet. Når vi samles igjen kommer jeg til å kreve at han redegjør for det og beredskapssituasjonen.

Reagerer

Ordfører Truls Wickholm (Ap) i Nesodden kommune reagerer sterkt på opplysningene om responstid som kommer fram i rapporten.

– Dette var jeg ikke kjent med, og det er helt motsatt av hva politiet har forsøkt å overbevise oss om flere ganger, sier Wickholm til VG.

Fungerende politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier til VG at politiet må gjøre tøffe prioriteringer hver dag.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen våre folk føler når ressursene ikke strekker til, når oppdrag må utsettes eller ikke kan prioriteres. Jeg forstår også at ordføreren på Nesodden reagerer når vi ikke kan komme til en hendelse så raskt som ønskelig, sier hun.

