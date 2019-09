Kraftige reaksjoner på Espen Barth Eides MDG-flørt

innenriks

– De blir jo et større parti, det kommer de til å fortsette med. Erfaringen fra Oslo er positiv. Det er et parti det er ganske greit å samarbeide med. Og å samarbeide med dem er noe vi kommer til å venne oss mer og mer til, sier Eide til Dagens Næringsliv.

Eide er miljøpolitiske talsperson og mener MDG er i ferd med å gå fra å være et protestparti til et slags grønt styringsparti, men erkjenner at et samarbeid kan føre til konflikt med LO.

– Vi skal bli det mest troverdige klimapartiet

Eide sier til Dagens Næringsliv at han ikke vil røre oljepolitikken med det første, men kanskje sammen med andre senere.

– Problemet med dagens oljeskatteregime er ikke at det er gunstig, men at det er gunstigere enn for andre bransjer. Derfor har privat kapital mer lyst på oljebransjen. Hvis vi ikke rører oljepolitikken nå, som jo er så sensitivt, kan vi heller gjøre det motsatte: å lage gode skatteregimer for andre, sier Eide.

Han lover også at Ap framover skal fokusere mer på klima.

– Vi skal bli det mest troverdige klimapartiet i 2021. Men vi skal ikke bli som MDG, SV eller Venstre, men ta ansvaret for helheten, sier Eide til avisa.

– Han er ingenting

Eide gikk tidligere i år ut og åpnet for en diskusjon om leterefusjonsordningen, noe som fikk LO til å reagere kraftig. Eides nye utspill får Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet og medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre, til å steile.

– Vi hadde et opprivende landsmøte knyttet til olje, men fant fram til et kompromiss og var enige om at vi skal utvikle oljenæringen. Vedtaket samlet oss, så kommer Barth-Eide dager før valget og åpner for et samarbeid med et parti som vil avvikle oljenæringen, sier Eggum til TV 2.

– Hvilken posisjon har egentlig han? Han er ingenting. Han er en vanlig stortingsrepresentant fra Oslo. Han må selv svare på hvem han snakker for, sier Eggum.

Overfor Aftenposten karakteriserer MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm Eides flørt som et enkeltutspill.

– Men jeg ser på dette som den naturligste ting i verden for Ap i den situasjonen de er i nå. De går mye tilbake fordi de ikke klarer å være troverdige på den største utfordringen i vår tid, nemlig klimakrisen. Den mobiliserer stadig flere velgere. Ap er nødt til å være åpne for å samarbeide med oss, hvis ikke er de ikke et levedyktig prosjekt, sier Bastholm.

– Ap prøver å bli grønne utenpå

– Dette er et alvorlig linjeskift fra Arbeiderpartiet, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun kaller Eides åpning for et samarbeid med MDG for «mer enn en flørt», og mener at det mest alvorlige med utspillet er at det skaper stor usikkerhet for rammebetingelsene for oljenæringen.

– Han tar til orde for å endre rammebetingelsene for en av våre viktigste distriktsnæringer. Det er selvmål fra Eides side, sier Jensen.

Frp-lederen har tidligere kalt MDG for en vannmelon som er grønn på utsiden og rød inni. Hun mener Ap med Eide-utspillet forsøker å bli det samme.

– Det er tydelig at Ap nå også prøver å bli grønne utenpå og røde inni. De virkemidlene Ap vil ta i bruk, kan få alvorlige følger for næringen. Skal vi lykkes med å få ned klimagassutslippene, må vi spille på lag med næringslivet. Avgifts- og skatteøkninger er ikke veien å gå, sier Jensen.

