Mann omkom i ulykke på E18 i Vestfold

innenriks

Mannen som omkom, frontkolliderte med en personbil som ble kjørt av en mann i 20-årene fra Sandefjord. Han er innlagt på sykehuset i Vestfold med lettere til moderate skader.

– Den ene bilen kjørte nordover i sørgående felt. Vi har ikke opplysninger som tilsier eller indikerer at dette var bevisst, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt til NTB.

E18 har fire kjørefelt der ulykken skjedde. Det var en person i hver bil i ulykken som politiet fikk melding om klokken 7.07.

Alfheim forteller at de tre minutter før ulykkesmeldingen kom inn hadde fått melding om en bil som kjørte i feil kjørebane, og at de var ute for å se etter den da meldingen om ulykken kom inn.

Bilen som ikke var skyld i ulykken, sneier bort i en annen bil etter sammenstøtet, men ingen i den bilen kom til skade.

Politiets kriminalteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen gransket lørdag ulykkesstedet. E18 er sperret fra Ringdalkrysset til Bommestad. Omkjøring går via gamle E18. Politiet antar veien vil gjenåpnes i løpet av lørdag ettermiddag.

(©NTB)