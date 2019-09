Mattilsynet: To nye hunder er døde

innenriks

– En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp, og en døde før den kom til veterinæren, opplyser Mattilsynet i en pressemelding søndag formiddag.

Meldingene kommer fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland.

Årsaken til sykdommen er fortsatt ukjent for myndighetene.

25 døde hunder

Minst 25 hunder er registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden.

Mattilsynet har mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane og Telemark.

Mattilsynet understreker at så vidt de har oversikt over, er det ikke er noen unormal forekomst av disse symptomene andre steder enn i Oslo-området. Prøvesvar på de obduserte dyrene vil ikke være klare før til uken.

Begrens kontakt

Veterinærinstituttet og Mattilsynet vil nå sende ut en spørreundersøkelse til veterinærklinikker, for å samle inn mer detaljerte opplysninger om sykdomstilfellene.

Mattilsynet opplyser at de har gjort en mindre, men bredere forundersøkelse og har innhentet detaljert informasjon fra et lite utvalg tilfeller. Resultatene pekte ikke på tydelige fellestrekk, og undersøkelsen utvides nå for å innhente informasjon fra flere veterinærer.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

(©NTB)