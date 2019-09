Norge dømt for menneskerettsbrudd – hadde ikke rett til å adoptere bort barn

innenriks

– Norge har krenket moren og hennes barns rettigheter, ifølge en dom fra Menneskerettsdomstolens storkammer tirsdag, melder Dagbladet.

Da saken i sin tid ble behandlet i tingretten, la retten stor vekt på at barnet – som da var tre og et halvt år gammelt – ikke kjente sine foreldre i særlig grad, ettersom det hadde vært i fosterhjem fra det var tre uker gammelt. Tingretten kom til at adopsjon, etter omstendighetene, var best for barnet, skriver Rett 24.

Dissens

Dommen mot Norge ble avsagt med 13 mot 4 stemmer. I dommen slås det fast at norske myndigheter i sin avgjørelse ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til interessene til barnet og hans biologiske familie, eller tatt hensyn til utviklingen i morens familieliv, herunder at hun i mellomtiden hadde giftet seg og fått et annet barn.

Moren fødte en gutt i september 2008. Tre år senere, 8. desember 2011, bestemte Fylkesnemnda at hun skulle fratas foreldreansvaret, og at fosterforeldrene skulle få lov til å adoptere ham.

Har fått to nye barn

På det tidspunktet hadde den unge moren allerede fått et nytt barn som hun fikk beholde omsorgen for. I dag lever hun sammen med ektemann og deres to felles barn. Eldstesønnen har hun ikke sett siden han var tre år gammel.

– Det som nå skal prøves for Menneskerettsdomstolen, er siste fase, som endte med en dom i 2012 som slo fast at det klart ville være til barnets beste at fosterforeldrene fikk adoptere ham, uttalte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted etter en rettslig høring i saken i Strasbourg i fjor høst.

Avgjørelsen kan få stor betydning for de i alt 23 klagesakene som per i dag verserer mot Norge i Strasbourg, ifølge Rett 24.