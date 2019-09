Ap-ordførere kritiserer ledelsens kurs

innenriks

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike, der Ap gikk ned 12,5 prosentpoeng, sier til Nationen at det er opplagt at Ap-ledelsen må se seg selv i speilet med en «stor porsjon selvransakelse».

– Noe har sviktet stort. Erkjenner man det, bør man også tillate seg å åpne for endringer, sier han.

I Alstahaug kommune har Ap falt med nesten 31 prosentpoeng, ned til 11 prosent. Ordfører Bård Langø (Ap) tar ikke gjenvalg, men sier at valgresultatet viser at mange er lei av at både flertallet på Stortinget og Ap er i utakt med hva som rører seg utenfor Ring 3.

Også ordførere i Kautokeino, Verdal, Surnadal og andre distriktskommuner peker på sentraliseringsproblemet, men flere av dem påpeker også at de ikke mener det er riktig å vurdere ledelsens stilling.

Sliter med motivasjonen

I Nord-Norge gjorde Ap sitt dårligste valg siden andre verdenskrig.

– Det er mange år siden jeg har slitt så mye med motivasjonen som i dag, sier avtroppende Ap-ordfører Nils Ole Foshaug i Målselv i Troms til Dagsavisen.

Han er en av flere nordnorske Ap-ordførere som må gi fra seg ordførerkjedet til Senterpartiet. I Målselv fikk Sp over 47 prosent av stemmene, mens Ap endte på 29,2 prosent. Ordføreren er en av flere Ap-tillitsvalgte som peker på forsvarsforliket i 2016 som en viktig forklaring på Aps fall mange steder i Nord-Norge.

– Jeg tror ikke Ap-ledelsen har forstått dybden i problemene sentraliseringen skaper, sier Bjørn Iversen, avtroppende ordfører i Verdal.

Skolemat holder ikke

– Etter seks år med blåblå regjering, kommer vi opp med skolemat som en hovedsatsing. Det holder ikke. Vi må treffe folk bedre, både med velferdspolitikken og boligpolitikken. Vi mangler et tydelig prosjekt, et prosjekt som angår folk, sier han til Dagsavisen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde valgnatten ingen planer om noen lederdiskusjon.

– Vi skal gjennomgå valgkampen og trekke lærdommer av den. Men jeg opplever at politikken er godt forankret. Vi har ført valgkamp på politikk som har vært godt formidlet, i et veldig krevende medielandskap hvor andre saker har dominert, sa Støre til NTB natt til tirsdag.

(©NTB)