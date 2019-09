Tiggeforbudet i Sola står for fall

innenriks

Valgresultatet viser nemlig at Høyre og Frp ikke lenger har flertall for å opprettholde tiggeforbudet dersom politivedtektene skal revideres, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er forkastelig at vi synes det er så vanskelig å forholde seg til fattige folk at vi velger å forby det, sier påtroppende varaordfører Siv-Len Strandskog (Ap).

I den politiske plattformen for samarbeidspartiene Frp, Ap, Sp og FNB som ble presentert tirsdag kveld, kommer det fram at hvert enkelt parti kan ta sitt eget standpunkt når det gjelder mottak av antall flyktninger.

Toppene i de fire partiene bekrefter overfor avisen at muligheten til å stemme for eget standpunkt også vil gjelde det omstridte tiggeforbudet Sola innførte i 2017.

Tiggeforbudet er en del av politivedtektene som hver enkelt kommune har myndighet til å utforme.

– Hvis det nå viser seg å være flertall for å oppheve det, vil jeg i første møte be ordføreren om at revidering av politivedtektene kommer på sakskartet, sier Venstres Anja Berggård Endresen.

