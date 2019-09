To motorsykler kjørte av veien i Fjaler – to til sykehus

innenriks

Politiet fikk melding om ulykken klokken 20.18 tirsdag. Politiet sier at noen MC-førere kjørte i et følge, før to av dem kjørte ut av veien.

– Begge førerne av disse er skadd. Ytterligere rundt skadeomfanget har jeg ikke kjennskap til, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB.

Den ene føreren er kjørt til sykehuset i Førde, mens den andre er fløyet med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus. Operasjonslederen opplyser at førerne kjørte tunge motorsykler.

– Vi har politipatruljer på stedet for å snakke med vitner. Kriminalteknikere er på vei for å sikre spor for å finne ut hva som var foranledningen til ulykken, sier Sætre.

Politiet har også varslet Vegvesenets ulykkesgruppe. Ulykken skjedde på fylkesvei 57 ved Nistadlia i Fjaler kommune. Veien er stengt i begge retninger og vil være stengt til klokka 0.30 natt til onsdag, opplyser Statens vegvesen.

