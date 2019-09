Tre personer til sykehus etter alvorlig ulykke på E6 i Oslo

innenriks

En person ble sittende fastklemt i en av de tre personbilene som var involvert. De skadde er brakt til Ullevål sykehus. Politiet opplyser at skadeomfanget deres er ukjent.

I 17.40-tiden opplyste brannvesenet i Oslo at personen som satt fastklemt, var frigjort. Brannvesenet hadde da to brannbiler og to redningsbiler på plass. I tillegg fikk de assistanse av en brann- og redningsbil fra Lørenskog.

Ulykken skjedde da lastebilen, som kom kjørende i sørgående retning, kolliderte med et annet kjøretøy. Lastebilen veltet over midtdeleren og over i nordgående kjørebane hvor det var saktegående kø.

Ifølge Oslo politidistrikt er sørgående løp på E6 stengt, mens trafikken går sakte forbi i høyre kjørefelt i nordgående retning.

