Frp-nestleder Søviknes ferdig som ordfører

innenriks

Opposisjonspartiene i Bjørnafjorden har sittet i samtaler søndag ettermiddag og blitt enige om at Trine Lindborg (Ap) blir ny ordfører og Harald Lekven (Sp) varaordfører, melder Bergens Tidende.

Søviknes har vært ordfører i Os, en av kommunene som inngår i nye Bjørnafjorden, i 20 år, men valget gikk ikke i Frp-veteranens favør. Frp ble riktignok største parti, men ville trengt støtte fra minst et annet parti i tillegg til Høyre for å få fortsette ved makten. Det har altså opposisjonen nå satt en stopper for.

Os har i mange år vært et utstillingsvindu for Fremskrittspartiet.

