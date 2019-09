24 evakuert så langt etter uværet i Olden

innenriks

Evakueringen pågår fremdeles sent søndag kveld, etter at brannvesenet og politiet besluttet å hente folk ut av det utsatte området, der det er om lag 40 boliger. I tillegg ble det igangsatt evakuering av Nesset camping en drøy time etter at boligevakueringene startet.

– Hittil har vi evakuert 14 personer fra boligene, mens de siste ti er fra campingen. Men vi holder på fortsatt, sier operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til NTB.

Han forsikrer at de har god kontroll, og det er foreløpig ikke meldt om skader.

– Vi har godt om ressurser, med hjalp fra brannvesen, Røde Kors og Sivilforsvaret. Alle evakuerte blir foreløpig samlet på en kafé i Olden. Vi må ta stilling til hvor de skal være i natt etter hvert, men inn til videre har de det greit på kafeen, sier Algerøy.

Skal avta

Værforholdene den siste tiden har ført til rasfare og flom etter at elvene steg over sine bredder. Fylkesvei 60 er stengt mellom Oldeelva og Simaelva. Det samme er fylkesvei 724 mellom Olden og Briksdalen, fylkesvei 723 ved Lodalen og fylkesvei 722 mellom Storesund og Flo.

Flere hus ligger slik til at de kan bli påvirket, med elver langs veien, slik at folk kan bli innesperret. Røde Kors er derfor kalt ut med båt, opplyser Algerøy.

Flere av innbyggerne ba om hjelp ettersom vannet renner rundt husene deres, men det skal foreløpig ikke ha kommet vann inn i noen boliger.

– Nå skal det bli mindre nedbør utover natta, og elvene er forventet å reduseres i omfang, sier Algerøy.

– Forferdelig

Endre Muri har drevet Alda Camping i Olden i fire-fem år og sier til Dagbladet at forholdene er forferdelige.

– Jeg var på campingen tidligere i kveld. Det var rene svømmebassenget. Vi får se hvordan det blir når dagslyset kommer, men det ser ut til å være store skader, sier Muri.

Selv har han nå gjort det han kunne for å sikre området, før han dro fra campingen søndag kveld.