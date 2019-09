Flygerforbundet mener Luftfartstilsynet ikke gjør jobben sin etter flere helikopterulykker

innenriks

Luftfartstilsynet øker ikke innsatsen i takt med økningen av helikoptertrafikken, mener første nestleder Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund, ifølge NRK.

– Luftfartstilsynet har satt som mål at det skal være maksimalt én ulykke per 100.000 landinger. Det er fortsatt for høyt. En av de største operatørene har 45.000 landinger i året. Tilsynet forventer altså at et slikt selskap kan ha én ulykke annethvert år, sier Skatval.

Han mener at Luftfartstilsynet ikke gjør den jobben de skal gjøre.

– Det blir ikke satset nok på innenlands helikopterflyging, sier Skatval.

Skatval mener risikoen er blitt lavere på offshore-flyginger, men at innenlands helikoptertrafikk til sammenligning er forsømt.

Direktør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet avviser kritikken fra flygerforbundet.

– Vi gjør selvsagt det vi er pålagt å gjøre, og gjennomfører både ekstraordinære og uanmeldte tilsyn, sier han.

Ifølge Kobberstad vil de foreta 90 tilsyn i løpet av året. Han understreker at de har en nullvisjon for ulykker. Tallet på maksimalt én ulykke per 100.000 flyginger er ment som et realistisk første mål på veien mot null.

Så langt i år har det vært seks ulykker med helikoptre innenlands, ifølge tall fra Statens havarikommisjon for luftfart. Det er like mange som i hele fjor. Den siste ulykken skjedde 31. august. Seks personer omkom da et helikopter styrtet i Alta i Finnmark.

