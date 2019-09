Oljeaksjer til værs etter droneangrep

innenriks

Aker BP ble mandagens vinner blant de store selskapene. Med et kursfall på 3,2 prosent var Yara International mandagens taper.

Oljeprisen opp 10 prosent

Energisektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 4,5 prosent. Råvaresektoren markerte seg i negativ retning med en nedgang på 2,2 prosent.

Prisen på nordsjøolje ligger på 66,54 dollar per fat mandag ettermiddag. Det er seks dollar høyere enn fredag ettermiddag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) handles for 60,2 dollar, en økning på fem dollar siden fredag. Prisoppgangen er den kraftigste siden Iraks invasjon av Kuwait i 1990.

Mandag styrket kronen seg med 0,2 prosent mot euro. 1 euro koster nå 9,9 kroner. Kronen svekket seg med 0,4 prosent mot amerikanske dollar. Det betyr at 1 dollar koster 8,98 kroner.

Bredt fall

Rundt klokken 17.30 var den toneangivende indeksen Standard & Poor 500 ned 0,2 prosent, mens den industritunge Dow Jones-indeksen hadde gått ned 0,5 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq var ned 0,6 prosent i den tidlige handelen.

For de viktigste børsene i Europa ble det en svak dag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 0,5 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris sank 0,7 prosent. Ved 17.30-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å synke med 0,3 prosent.

I Asia var det ingen handel på Tokyo-børsen mandag. Hongkong-børsen endte med et fall på 0,8 prosent.

