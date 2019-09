Høyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne

innenriks

Aaslies forsvarer, advokat John Christian Elden, mente at to av dommerne i lagmannsretten var inhabile, og at politiets bruk av undercoveragent under etterforskningen var ulovlig. Dette fikk de ikke medhold i, ifølge kanalen.

Lagmannsrettens dom blir dermed stående. Aaslie er dømt for drapet på sin egen far i 2002 og en ekskjæreste i 2014.

Både Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett dømte henne for å ha drept sin far i 2002 og en tidligere samboer i 2014. Straffen ble satt til 21 års forvaring i begge rettsinstansene.