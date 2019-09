Positiv dag på Oslo Børs

innenriks

Equinor var mest omsatt onsdag og gikk opp 0,4 prosent til 179 kroner. På andreplass på omsetningslisten havnet Mowi, som sank 1,6 prosent. NEL på tredjeplass gikk opp 10,2 prosent.

NEL gjorde det best blant de mest omsatte selskapene med en vekst på 10,2 prosent. Grieg Seafood gjorde det dårligst med en tilbakegang på 4,6 prosent.

Telekomsektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 2,2 prosent. Sjømatsektoren markerte seg i motsatt retning med en nedgang på 2,5 prosent.

Et fat nordsjøolje kostet onsdag ettermiddag 64,3 dollar, en oppgang på 15 cent. Amerikansk lettolje (WTI) ble omsatt for 58,98 dollar per fat, en økning på 6 cent.

Onsdag svekket den norske kronen seg med 0,2 prosent mot euro. 1 euro koster nå 9,89 kroner. Kronen styrket seg med 0,05 prosent mot amerikanske dollar, og det betyr at 1 dollar koster 8,95 kroner. Denne uken har kronen styrket seg 0,3 prosent mot euroen og svekket seg 0,08 prosent mot dollaren.

På de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,2 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 0,2 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å falle 0,01 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo sank onsdag med 0,2 prosent, mens Hongkong-børsen endte med et fall på 0,1 prosent.

