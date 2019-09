Evalueringsutvalget etter terrorangrep i Bærum er klart

innenriks

– Jeg er glad for at vi nå har fått hele evalueringsutvalget på plass, og at det består av personer med ulik, tung og relevant faglig bakgrunn. Vi ønsker at utvalget bidrar med det nødvendige kritiske blikket utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Formålet med evalueringen er å identifisere både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre knyttet til tipshåndtering, trusselvurderinger og den operative håndteringen av hendelsen ved Al-Noor-moskeen.

Utvalget er nedsatt av politidirektør Benedicte Bjørndal, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og politimester i Oslo, Beate Gangås.

I begynnelsen av september ble det kjent at den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen skal lede evalueringen. Hun får med seg seks andre medlemmer:

Jacob Ravndal, forsker på høyreekstremisme. Helge Renå, statsviter og nå forsker ved Universitetet i Bergen. Jakob Ilum, som har erfaring fra Politiets Efterretningstjeneste i Danmark, Morten Løw Hansen og Jørn Rye Eriksen, begge politifolk og tidligere ledere i politiet og Bushra Ishaq, som er lege og i dag forsker ved MF vitenskapelig høyskole.

Utvalget skal levere sin rapport seks måneder etter oppstart. Oppstarten vil være avhengig av nødvendige sikkerhetsklareringer, opplyser Politidirektoratet.

(©NTB)