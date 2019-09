Mindre bruk av antibiotika i landbruket

innenriks

Det er resultatet for 2018 i Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (Norm-Vet). Den samlede nedgangen i antibiotikaforbruket i landbrukssektoren var 17 prosent fra 2013 til 2018.

Regjeringens mål for perioden 2013 til 2020 er en nedgang på 10 prosent.

– Rapporten bekrefter at den felles innsatsen som næringen, myndighetene og forskningsmiljøene har gjort for å få ned bruken av antibiotika på dyr, virker. Men dette må ikke bli en hvilepute. Dersom resistente bakterier får fotfeste i norske dyrehold, vet vi av erfaring at de er svært vanskelige å bekjempe, sier fungerende administrerende direktør Karina Kaupang i Mattilsynet.

Rapporten viser at det i 2018 ble brukt 4.821 kilo antibiotika til matproduserende landdyr – en nedgang på 17 prosent sammenlignet med 2013 og rundt 40 prosent siden 1995. For oppdrettsfisk anses forbruket av antibiotika som fortsatt lavt, og siden 2013 er forbruket av antibiotika til hund og katt blitt redusert med rundt en tredel.

Når det gjelder matvarer, viser Norm-Vet-rapportens analyser av kyllingkjøtt, kalkunkjøtt, bladgrønnsaker inklusive urter, samt utvalgte meieriprodukter, lav forekomst av resistens, sammenlignet med andre europeiske land.

Veterinærinstituttet har gjennomført overvåkingen på oppdrag fra Mattilsynet i 19 år. Den nasjonale handlingsplanen for å bekjempe antibiotikaresistens skal revurderes i 2020.

