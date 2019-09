NRK: Rundt 100 mister jobben i Kleven verft

innenriks

Ifølge NRK har nedbemanningen allerede pågått en stund, og når prosessen er over vil det være 100 færre ansatte ved verftet.

På en pressekonferanse fredag sa ledelsen i selskapet at alternativet til å si opp ansatte var å avvikle hele selskapet.

– Restruktureringen av Kleven Verft AS er fullført, og «Nye Kleven» er nå etablert. Det nye firmaet har fått starthjelp fra flere hold, i tillegg til kontrakter som sikrer drift i verftet ut 2020, sier selskapet i en pressemelding.

Samtidig går Hurtigruten ut av selskapet på eiersiden.

– Ikke noe vi gjør med lett hjerte

Det tradisjonsrike verftet i Ulsteinvik har de siste årene slitt tungt økonomisk. Ifølge Dagens Næringsliv har underskuddet på fire år antakelig passert én milliard kroner.

I løpet av året vil verftet ferdigstille ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen for Hurtigruten. Etter at skipet er levert vil det bli mindre aktivitet ved verftet, og det er grunnen til at de nå kutter ansatte.

– Det å nedbemanne er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men det er et helt avgjørende tiltak for at verftet skal kunne ha videre drift. Det blir hard jobbing framover, og alle må ha et ekstremt fokus på kostnader. Vi har ingen garanti for framtiden, selv om vi har godt tro på fortsatt drift etter 2020, sier administrerende direktør Kjetil Bollestad i pressemeldingen.

Ifølge NRK reagerte ansatte med applaus da de fikk nyheten fredag, selv om mange av dem kommer til å miste jobben.

– Dette er en veldig god løsning for de ansatte som skal fortsette her. Det vil selvsagt innebære større nedbemanninger, men slik jeg ser det, er dette en mulighet for at vi fremdeles skal kunne bygge skip her på Kleven, sier Gustav Hasund som jobber på verftet.

Satser på andre oppdrag

Satsingsområdet til Nye Kleven er å bygge nye skip, men i en periode framover vil verftet også satse på andre typer oppdrag med lavere økonomisk risiko. De ser nå på oppdrag som ombygginger, service- og vedlikeholdsoppdrag og ulike rør- og stålarbeider, opplyser selskapet.

Nye Kleven skal i tiden som kommer, bygge om en fisketråler for Nordnesgruppen. Sammen med Fosen Yards er de også i samtaler med Hurtigruten om ombygginger og oppgraderinger av flere Hurtigruten-skip de neste 12 til 16 månedene.

