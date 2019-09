Polaris kjøper Fædrelandsvennen og danner mediekonsern i sør

innenriks

Det nye selskapet vil hete Polaris Media Agder AS, hvor Polaris Media vil eie 51 prosent, og eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49 prosentene, heter det i en pressemelding fra Polaris Media fredag morgen.

Konsernet vil bestå av de tre regionale mediehusene Fædrelandsvennen (Kristiansand), Agderposten (Arendal) og Varden (Skien) og de 6 lokale mediehusene Lister (Farsund), Lindesnes (Mandal), Søgne og Songdalen Budstikke, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

170.000 lesere

De ni mediehusene hadde i 2018 et samlet opplag på 107.000, 138.000 daglige lesere digitalt og 170.000 daglige lesere på papir.

– Agder er en region i endring, med nært forestående fylkessammenslåing fra 1. januar 2020 og en sterkt utbedret infrastruktur som har skapt økt mobilitet og handel innad i regionen, sier styreleder Willem Sijthoff i Agderposten Medier.

Han opplyser at Polaris Media, Agderposten Medier og Schibsted over tid har arbeidet med sikte på å slå sammen medievirksomhetene.

Digital transformasjon

– Polaris Media ser fram til å jobbe sammen med eierne og ledelse i Agderposten Medier for å utvikle disse mediehusene videre, og bidra til å lykkes med den digitale transformasjonen, i samspill med resten av Polaris Media, og i et strategisk samarbeid med Schibsted, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

– «Timingen» er god. Vi har hatt det bra i Schibsted, men vil få det enda bedre i Polaris-konsernet, sier sjefredaktør og administrerende direktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen til sin egen avis.

Handelen er gjort med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet. Endelige og bindende avtaler ventes å bli inngått i løpet av oktober eller tidlig november.

(©NTB)