Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet

– Dette handler om at våre velgere skal kjenne oss igjen på samme måte som Venstres velgere er opptatt av å kjenne igjen Venstre, sier Frp-lederen til NTB.

Fredag var toppene i Frp samlet for å starte evalueringen av et lokalvalg som gikk langt dårligere enn de hadde håpet på. Etter en uke med mye bråk mellom regjeringspartiene, tror Siv Jensen fortsatt at det er lurt at partiet blir tøffere i klypa, noe hun varslet allerede på valgkvelden.

Hun tror ikke det vil føre til mer konflikt, snarere tvert imot.

– Jeg tror det kan vitalisere hele regjeringssamarbeidet. For det handler om at Frp må ha gjennomslag på områder som er viktige for oss. Da må vi samtidig anerkjenne og innrømme gjennomslag på områder som er viktige for Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, sier hun.

De siste dagene har partilederne i regjeringspartiene forsøkt å legge diskusjonen om retorikken i innvandringsdebatten bak seg. Onsdag sa Venstre-leder Trine Skei Grande at hun forutsetter at Frp-lederen slutter å bruke ordet «snikislamisering».

Det kommer ikke Jensen til å ta til følge.

– Nei, jeg kommer til å bruke det begrepet når behovet melder seg. Men jeg kommer ikke til å be Trine Skei Grande om å bruke det samme ordet. Det skal hun få lov til å slippe, sier Jensen.

