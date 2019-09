Kanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling

innenriks

Varsler erstatningskrav

To skadd

Leder Jostein Flåøien i Foreningen for Høytorp fort sier til Smaalenes avis at han ikke har noen kommentar til at Forsvarsmuseet mener foreningen har brutt vilkårene for utlånet av kanonene. Flåøien ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt overfor NRK.

En mann i 20-årene ble også skadd i ulykken 17. mai og ble kjørt til sykehuset i Østfold med overfladiske splintskader.

Høytorp fort er Norges største innenlandsfestning, og ble bygget i perioden 1912 til 1918. Det salutteres med 21 skudd med kanoner fra fortet 17. mai. Det er Foreningen for Høytorp fort som står for salutteringen.

