Tidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet

Lørdag i forrige uke ble Saudi-Arabias oljeindustri rammet av droneangrep. Det ene rammet oljeprosesseringsanlegget Abqaiq, det største i sitt slag i verden. Det andre rammet et oljefelt i Khurais. Begge tilhører det statlige oljeselskapet Aramco.

Den tidligere hærsjefen mener det er enkelt også å ramme norsk olje-, gass- og forsvarsinstallasjoner med droner. Årsakene er ifølge Mood at de nye våpnene er enkle å bruke, samt at Norge er uten luftvern.

– Vi sliter nok litt med å ta innover oss de nye truslene fullt og helt, og å planlegge for at disse scenarioene er mer sannsynlige enn at en russisk soldat setter foten over grensen i nord, sier han til kanalen.

Angrepene i Saudi-Arabia forrige helg slo ut over halvparten av landets oljeproduksjon i noen dager. Bortfallet på 5,7 millioner fat olje per dag, over 5 prosent av verdens produksjon, er det største i verden noensinne.

Mood mener det er sannsynlig at aktører kommer til å planlegge angrep mot norske oljeanlegg i fremtiden.

– Norge er viktig for Europas energiforsyning. Det ville være overraskende om ikke aktører som ønsker å ramme Europa, vil gjøre et anslag mot norsk olje og gass en gang i fremtiden.

Samfunssikkerhets- og beredskapsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) hadde ikke anledning til å kommentere NRKs sak lørdag.

