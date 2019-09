Krisemøter i Ving

innenriks

Vings informasjonssjef Siri Røhr-Staff opplyser til VG mandag morgen at de avholder flere krisemøter på jobb, og at de prøver å få oversikt over situasjonen. Hun antar at det vil bli kalt inn til en pressekonferanse i løpet av dagen.

Informasjonssjefen har ikke full oversikt over hvilke flyginger inn og ut av Norge som er påvirket, og hvor mange nordmenn som er rammet av konkursen.

– Det vi jobber intenst med nå, er å få gitt informasjon til de kundene som har innreise og utreise i dag, alt annet får komme i neste rekke, sier hun.

(©NTB)