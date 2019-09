Politijakt etter melding om apotekran i Kristiansand

innenriks

– Vi fikk melding fra ansatte på Vitus apotek om at en person hadde gitt uttrykk for at han ville rane apoteket, sier operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet var mandag ettermiddag stedet med flere enheter og søkte etter en gjerningsperson i området. I en kort periode ble det brukt drone i søket, skriver Fædrelandsvennen.

Gjerningsmannen skal ha forlatt butikken til fots. Han beskrives av politiet som en norsk mann i 30-årene. Han skal være ikledd en sort jakke eller genser, lue, samt ha en tatovering på høyre siden av halsen.

Det er ikke kjent om han fikk med seg noe ransutbytte. På spørsmål om vedkommende truet personalet i butikken med noen form for våpen, svarer Waage at det er for tidlig å svare på.

Han opplyser at politiet kom nokså raskt fram til åstedet, og at letingen etter gjerningspersonen foregår i området.

Ingen personer ble fysisk skadd som følge av hendelsen. Politiet fikk meldingen om ranet klokka 13.12 mandag ettermiddag.

