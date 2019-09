Ving på vingene igjen allerede tirsdag

innenriks

– Vinggruppen med Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er egne juridiske enheter, fortsetter virksomheten, og trafikken går som vanlig igjen i morgen tirsdag, heter det i en pressemelding mandag kveld.

Etter å ha sittet i møter hele mandag besluttet styret å gjenoppta flytrafikken i løpet av tirsdag.

Sikret

Den fortsatte virksomheten er sikret med støtte fra banker, långivere og garantister, opplyser administrerende direktør Magnus Wikner i Vinggruppen i Norden. For Vings reisende får konkursen til Thomas Cook dermed ingen direkte innvirkning.

– Vi har et stort ansvar overfor våre kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, og det er derfor jeg er veldig glad for at vi har klart å få en løsning så raskt, sier Wikner.

Vinggruppen har vært blant de mest lønnsomme reiseselskapene i Norden i mange år.

– Alle de økonomiske bitene er ikke på plass ennå. Vi må komme tilbake til detaljene, men driften fortsetter, og vi er veldig lettet, sier Vings pressekontakt Siri Røhr-Staff til E24. Selskapet varsler at det trolig blir holdt en pressekonferanse tirsdag for å gi mer informasjon om saken.

Fokus nå er først og fremst å ta vare på reisende som ble stående på bakken mandag etter at en rekke flyginger ble kansellert.

– Vi kommer nå til å gjøre vårt ytterste for raskest mulig å få hjem de reisende som er blitt strandet, skriver Ving på sine nettsider.

Som normalt

Nye reisende trenger ikke å bekymre seg, ifølge selskapet.

– Hvis du har en bestilt reise med avgang på tirsdag, vil flyet ditt gå som normalt. Skulle det skje en endring av tidspunkt, informerer vi kunder via SMS. Kunder som er på destinasjonen og venter på hjemreisen, vil bli varslet om en reisetidspunkt via SMS, opplyser Ving.

Selskapets bestillingssider er nå oppe som normalt.

Ving Norge har for tiden 9.101 reisende ute på tur, de fleste på pakketur. I tillegg ligger det inne rundt 85.000 bestillinger hos charterselskapet.

Hotellturbulens

Samtidig har det vært en del turbulens på enkelte hoteller når det gjelder betaling i kjølvannet av Thomas Cook-konkursen, opplyser Ving.

– I løpet av de nærmeste dagene kan det fortsatt forekomme problemer, noe vi beklager. Vi har løpende kontakt med de berørte partene for å løse dette, skriver selskapet.

Thomas Cook, som er verdens eldste reiseselskap, erklærte seg natt til mandag teknisk konkurs. Det går nå mot en styrt avvikling av selskapet, som har 21.000 ansatte i 16 land.