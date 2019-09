Ikke lenger eksplosjonsfare i brennende russisk tråler i Tromsø

innenriks

Brannvesenet jobber fortsatt med å få slokket brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik, opplyser Troms politidistrikt like før klokken 18 onsdag. Det var fare for at gasser om bord i båten kunne eksplodere, men politiet vurderer at det ikke lenger er eksplosjonsfare. Det er etablert en sikkerhetssone rundt båten.