Tre personer pågrepet etter knivstikking i Ski

De tre ble pågrepet på Ski jernbanestasjon kort tid etter at politiet meldte om hendelsen. Den fornærmede fraktes til Akershus universitetssykehus med alvorlige skader, opplyser politiet.

– Vi har pågrepet tre personer på Ski stasjon som settes i forbindelse med knivstikkingen, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 16.52. Ifølge Aftenposten ble fornærmede stukket i ryggen. Hendelsesforløpet er ukjent for politiet.

En av de tre pågrepne er en kvinne. Årstein har ikke ytterligere opplysninger om hvem de tre er.

Ifølge Årstein skal det ha vært flere vitner til hendelsen, og disse blir avhørt, skriver Dagbladet.

Politiet søkte en mann og en kvinne som stakk fra åstedet på sykkel i retning Ski stasjon etter knivstikkingen.

All togtrafikk forbi Ski stasjon ble stanset, i frykt for at gjerningspersonene skulle ta seg inn på et tog, skriver Aftenposten. Det er uklart hvor lenge stasjonen vil være stengt.

