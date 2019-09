68 utenlandske statsborgere pågrepet

innenriks

Pågripelsen skjedde i forbindelse med en rutinekontroll på gamle Stensby sykehus i Eidsvoll. Det dreier seg om 68 personer fra Kasakhstan. Samtlige er over 18 år.

Politiet opplyser at de vil komme med mer informasjon torsdag formiddag.

– Vi fortsetter arbeidet med å frakte folk bort herfra og til forskjellige arrester gjennom natten. Arbeidet tar nødvendigvis noe tid, vi må bli med hver enkelt å hente sakene deres, og de må registreres, sier innsatsleder Thomas Hestvik til VG rundt midnatt.

Romerikes Blad skriver at Stensby sykehus i 2015 ble solgt til selskapet Akershus Omsorgssenter, et heleid datterselskap av Norwegian Hotels And Apartments AS, for 23 millioner kroner. Senere ble det opprettet et nytt selskap ved navn Stensby Eiendomsutvikling AS, men fortsatt under samme eier. Selskapet står oppført uten driftsinntekter de siste årene i.

En søknad om bruksendring fra sykehus til akuttmottak for inntil 1.000 flyktninger ble møtt med mye motstand. UDI la vekk tankene om gigantmottaket da flyktningstrømmen avtok.

Senere har de nye eierne lansert planer om spahotell. Som en midlertidig løsning er sykehuset tatt i bruk som motell, skriver avisen

